Uyuşturucu satmakla suçlanıyor

Girne’de aşırı doz uyuşturucu alıp hayatını kaybettiği düşünülen Mehmet Enginol’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı İ.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının ‘sentetic Cannabionid’ türü uyuşturucu madde ‘ithal’, ‘verme’ ve ‘tasarrufu’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 06 Ekim tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin bilgisinin alındığını anımsattı.

Evde uyuşturucu madde bulunmuştu…

Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu evde ölenin yatak odasında kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 500 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kapı girişinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İ.Y.’den almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı.

Uyuşturucuyu atmak isterken yakalandı…

Polis, zanlı İ.Y.’nin evine gidildiği sırada zanlının elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04 Ekim tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06 Ekim tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlının poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı, ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürüp, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.