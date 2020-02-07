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Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis

07 Şubat 2020 Cuma 18:00
Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da ülkeye uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren sanık Ekrem Sevinç, 2 buçuk yıl hapis cezası aldı.  Polis, sanık Ekrem Sevinç’in 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ithal ve tasarrufu, 30 gram metanfetamine ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklamıştı. Polis, 27 Ağustos’ta Hasan Düzce’ye tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden verdiğini tespit etmişti. Ekrem Sevinç’in evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunmuştu. 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. Gazi, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

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Uyuşturucu
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Vatandaş 2020-02-07 19:22:02

Uyuşturucu satanda kullananda kansız onursuz vatan haini şerefsizdir

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