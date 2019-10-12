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Uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:21
Uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:00 sıralarında Gazimağusa’da, H.G.(E-40)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma  devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında Gazimağusa Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.(E-37)’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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