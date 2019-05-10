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Uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi

10 Mayıs 2019 Cuma 15:53
Uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan başkasına ait kimlikle giriş yapan ve tasarrufunda  450 adet uyuşturucu hap bulunan zanlı Ömer Yurt, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Halil Dümenci, 7 Mayıs’ta saat 23.45’de Ercan Havalimanı’nda zanlı Ömer Yurt’un, Ceyhan Taşkın adına ait kimlikle giriş yapıp, sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Dümenci, zanlının eşyalarında yapılan aramada 450 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığına vurgu yaptı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Dümenci, ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

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Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlının üç ayı aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Taciri
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