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Uyuşturucu taciri iki yıl hapis yatacak

Karagulle, 2 yıl hapis cezası aldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Uyuşturucu taciri iki yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) – Ercan Havalimanı’ndan iki yıl önce hem içmek hem de satmak için 100 adet extacy hap ithal edip, ayrıca 5 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucuyla yakalanan Ahmet Karagulle, 2 yıl hapis cezası aldı.

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının ciddiyet, vahamet ve yaygınlığına işaret etti. Hüdaverdi, uyuşturucu ithal etmek suçunun ülkemizdeki uyuşturucuya karşı mücadeleyi sekteye uğrattığına değindi. Hüdaverdi, sanığın işlediği suçların 18 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğuna vurgu yaptı.    Hüdaverdi, MDMA türü maddenin azımsanmayacak miktarda oluşunu, extacy türü uyuşturucu maddenin zararlı ve tehlikeli türde oluşunu, ticari gaye ile uyuşturucu ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Ahmet KaragulleUyuşturucuHapisHaberGündemKıbrıs
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