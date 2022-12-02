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Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

02 Aralık 2022 Cuma 12:56
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Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama



29 Kasım’da Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(E-25) dün tutuklandı.

Bahse konu şahsın aracında ve ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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