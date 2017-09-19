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Uyuşturucu taşımaktan 3 kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan R.M.Ç’nin (E-40) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

19 Eylül 2017 Salı 15:43
Uyuşturucu taşımaktan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan F.K’nin (E-22) üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, sırt çantası içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan R.M.Ç’nin (E-40) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Gazimağusa’da J.O.O.’nun (E-24) üzerinde yapılan aramada, 1 gram 100 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Olaylarda adı geçen şahıslar tutuklandılar.

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