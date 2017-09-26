Uyuşturucu testi var, kan ve idrar testi yok

Devrim Demir

Gönyeli’de gerçekleşen kokain operasyonunda tutuklanan Enver Algun, Cemil Uçarcan ve Murat Tabakoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, soruşturma memuru analiz konusunda çıkan haberlere dikkat çekerek, yanlış haber yapıldığına vurgu yaptı.

Yaklaşık 1 yıl önce Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının ardından kan ve idrar örneklerinin cihaz yetersizliğinden yapılamadığına vurgu yapan Karam, uyuşturucu analizlerinin 1 yıldır laboratuvarda Buğçe Albayrak Dinçer tarafından tek başına yapıldığını belirtti.

Kokain soruşturması tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların Gönyeli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, alınan bilgi sonucu zanlı Enver Algun’un evine operasyon düzenlendiğini ve toplam 19 gram kokain ele geçirdiklerini söyledi.

Karam, operasyonda Tabakoğlu’nun üzerinde yarım gram kokain, Algun’un evinde mutfak kısmında, içince uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe, evin kamera odasında iki ayrı tabakta 2 gram kokain ele geçirildiğini anımsattı.

Evde devam eden aramalarda ise, yine kamera odasında şeffaf naylon içinde 7 gram kokain ele geçirildiğini belirten Karam, Uçarcan’ın bahçeye attığı siyah çanta içinde birçok kozmetik ürünü ve 10 gram kokain bulunduğunu ifade etti.

Karam, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

900 bin TL’lik kefalet emri

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 3’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2’şer kişinin imza edeceği 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

Cezaevine gittiler

Mahkemenin teminat şartlarını yerini getirmeyen zanlılar, yargılanıncaya kadar mahkeme emri ile cezaevine gönderildi.