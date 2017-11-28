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Uyuşturucu ticaretine 3 yıl hapislik

Tasarrufunda 320 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Saydama 3 yıl hapislik cezası verildi.

28 Kasım 2017 Salı 11:57
Uyuşturucu ticaretine 3 yıl hapislik
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Diyalog'dan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da 12 Ağustos 2017 tarihinde,  Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu,  320 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ile yakalanan, Mehmet Saydam ile konu uyuşturucu maddeden 1 gramını verdiği Bircan Şahin, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından suçlu bulundu. 

Mahkeme Bircan Şahin’e 1 ay hapis cezası takdir ederken, konu uyuşturucu maddeyi, Şahin’e veren ve tasarrufunda da 320 gram uyuşturucu madde bulunan Mehmet Saydam’a 3 yıl hapis cezası verdi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanıkların suçlu bulundukları suçun, geçtiğimiz yıl mahkemelerin gündemini en fazla meşgul eden uyuşturucu ile ilgili suç türlerinden olduğunu ve konu suçun son dönemlerde ciddi boyutlarda artış gösterdiğini vurguladı.

Diğer sanığa da verdi

Sanığın yabancu uyruklu bir şahıstan 320 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığını ve tasarruf ettiğini anımsatan Beyoğlu, konu miktarın külliyatlı olmakla birlikte, sanığın, 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi, diğer sanık Bircan Şahin’ e vererek, uyuşturucu maddenin elden ele dolaşmasını sağladığını ve bu hususun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu söyledi.

Paranın kaynağını açıklayamadı

Sanığın cebinde bulunan 2 bin 300 TL nakit paranın izahatını da yapamadığını belirten Beyoğlu, tüm olguların, sanığın uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amaçlı tasarruf etmediğini gösterdiğini ifade etti. Huzurlarındaki meselede, uyuşturucu türünün de en ağır tür olan, “sentetik cannabinoid” türü olduğuna dikkat çeken Beyoğlu, sanıklara hürrüyeti bağlayıcı bir ceza takdir etmeyi, sanık 1 Bircan Şahin’e kısa süreli, sanık 2 Mehmet Saydam’a ise kamu yararı gereği uzun süreli bir hapislik cezase vermeyi uygun bulduklarını vurguladı ve sanık 2 Mehmet Saydam’ı 3 yıl, sanık 1 Bircan Şahin’i ise 1 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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