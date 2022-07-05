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Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
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Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Gönyeli’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği dolap operasyonundan tutuklanan zanlı Blessed Omon Albert mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Temmuz 2022 Salı 15:22
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Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Blessed Omon Albert’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Ectasy) Alma, Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının kalmakta olduğu oda içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde yapılan kontrolde; bir adet küçük şeffaf çıtçıtlı naylon poşet içerisinde 38 adet kırmızı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 12 adet büyük pembe renk, 25 adet küçük pembe renk, 5 adet bej renk, 4 adet mavi renk, 4 adet yeşil renk olmak üzere toplam 50 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve zanlıya ait el çantası içerisinde, 5 adet pembe renk,2 adet mavi renk, 1 adet yeşil renk ve 1 adet bej renk olmak üzere toplam 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınıp zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları Mayıs 2022 Ayı içerisinde Gönyeli'de 6000 TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığı, 15 adetini isimlerini bilmediği ve tarafımızdan aranmakta olan şahıslara verdiği, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, yine konu ikametgah içerisinde, zanlıya ait olduğu tespit edilen cinsel içerikli 112 adet toz, 41 kutu sprey, 46 adet macun, 15 adet sprey, 40 adet zevk taşı, 14 adet marka losyon ve 2 adet krem bulunarak Gümrük ve İstahsal Yasası’na aykırı hareketten dolayı Gümrük ve Rüsumat dairesi tarafından söz konusu şahsa 6000 TL ceza kesildiğini ve zanlının konu cezayı ödediğini anlattı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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