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Uyuşturucu yüzünden toplam 3 yıl hapis!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu alma, verme ve tasarruf suçlarından suçlu bulduğu Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatosun Folorunso ve Irrael Nbe Abwa isimli öğrenciler hapse mahkum etti.

15 Haziran 2018 Cuma 07:59
Uyuşturucu yüzünden toplam 3 yıl hapis!

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından yargılanan 3 yabancı uyruklu üniversite öğrenci dün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı. Heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

3’üde suçlarını itiraf etmişlerdi

Girne’de düzenlenen üç ayrı operasyonda satışa hazır toplam 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile yakalanan Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatosun Folorunso ve Irrael Nbe Abwa 25 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılmış ve “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından yargılanmışlardı.

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Emughedi Victor İmiete’nin evine operasyon düzenlenmiş,  bu operasyonda, 36 ayrı paket içerisinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Zanlı 1 İmiet, söz konusu uyuşturucu maddeyi 20 Ocak tarihinde zanlı 2 Jeremiah Oluwatosun Folorunso’dan 15 gram olarak satın aldığını itiraf etmişti. ayrıca zanlı 2 Jeremiah Oluwatosun Folorunso’nun verdiği gönüllü ifadede tanımadığı bir şahıstan 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde satın aldığını, bir kısmını kendisinin tükettiğini bir kısmını ise sattığını söylemişti.

Soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 3 Irrael Nbe Abwa’nın  evinde operasyon düzenlenmiş ve evinde yapılan aramada, 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Üç zanlının da gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri soruşturma çavuşu tarafından mahkemeye aktarılmıştır.

24 ay biri, 12 ay diğeri hapis yatacak

Zanlılar aleyhine okunan kararda, Mahkeme, zanlı 1 Emughedi Victor İmiete’nin 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik’ten yararlanmasına emir verirken zanlı 2 Jeremiah Oluwatosun Folorunso’yu 24 ay, Irrael Nbe Abwa ise 12 ay hapis cezası veridi.

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