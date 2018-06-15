Uyuşturucu yüzünden toplam 3 yıl hapis!

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından yargılanan 3 yabancı uyruklu üniversite öğrenci dün Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı. Heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Temay Sağer okudu.
3’üde suçlarını itiraf etmişlerdi
Girne’de düzenlenen üç ayrı operasyonda satışa hazır toplam 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile yakalanan Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatosun Folorunso ve Irrael Nbe Abwa 25 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılmış ve “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından yargılanmışlardı.
Soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 3 Irrael Nbe Abwa’nın evinde operasyon düzenlenmiş ve evinde yapılan aramada, 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Üç zanlının da gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri soruşturma çavuşu tarafından mahkemeye aktarılmıştır.
24 ay biri, 12 ay diğeri hapis yatacak
Zanlılar aleyhine okunan kararda, Mahkeme, zanlı 1 Emughedi Victor İmiete’nin 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik’ten yararlanmasına emir verirken zanlı 2 Jeremiah Oluwatosun Folorunso’yu 24 ay, Irrael Nbe Abwa ise 12 ay hapis cezası veridi.