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Uyuşturucu zanlıları 4 gün poliste tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Aralık 2019 Cuma 16:55
Uyuşturucu zanlıları 4 gün poliste tutuklu kalacak!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada, 29 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 9  gram ağırlığında kokain, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin konu maddeleri, 4.12.2019 tarihinde zanlı Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Alamerbaraa MacharkaHaberUyuşturucu
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