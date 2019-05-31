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Uyuşturucu zanlıları 7 gün tutuklu kalacak!

31 Mayıs 2019 Cuma 17:18
Uyuşturucu zanlıları 7 gün tutuklu kalacak!
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Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan Mohammed Almousa, Zeid Aldababnah’ın Noereddin Almomani ve Tala Adada bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis,  29 Mayıs 2019 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Zeytinlik bölgesinde bir apartmanın araç park yerinde tespit edilen Mohammed Almousa ile Zeid Aldababnah’ın polisi görünce görevli ekibin üzerine aracı sürüp kaçmaya çalıştıklarını, toprak sete çarpıp durduktan sonra araçtan inerek koşmaya başladıklarını ve makul güç kullanılarak yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada 37 adet tam, 8 adet yarım uyuşturucu hap bulunduğunu, operasyon esnasında eve misafir olarak gelen zanlı Noereddin Almomani ile Tala Adada’nın da gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlı Noereddin Almomani’nin üzerinde içerisinde hintkeneviri olan 2 sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Adada’nın evinde yapılan aramada ise 32 adet tam, 12 adet yarım hap bulunduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu ifade etti.

Bulunan hapların analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

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umit tekin 2019-05-31 23:37:50

Hepsini SINIRDISI edin.

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Lissa 2019-06-01 01:22:10

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