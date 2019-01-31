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Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

Zanlılar tutuklu olarak yargılanacak

31 Ocak 2019 Perşembe 14:36
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)- Geçtiğimiz hafta 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan Tufan Güneş ile onu yönlendirdiğine inanılan ve uyuşturucuyu alması için kaynak sağladığına inanılan Cemal Gören, dün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Ertu Akşahoğlu, 23 Ocak’ta Güney Kıbrıs’tan 50 hap ithal ederken tutuklanan Tufan Güneş’ten yapılan soruşturmada, konu hapları zanlı Cemal Gören’in yönlendirmesiyle ithal ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Akşahoğlu, iki zanlının da Cemal Gören’in gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Zanlı Tufan Güneş’in 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan, zanlı Cemal Gören’in ise sirkat ve darptan askıda davaları olduğunu belirten Akşahoğlu, zanlıların yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 45 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Uyuşturucu ZanlılarıCezaeviHaberGündemKıbrıs
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