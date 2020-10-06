Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar
Ciddi şekilde darp edip burnunu...

Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga ve Emmanuel Asuquo Umoh mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

06 Ekim 2020 Salı 14:02
770 Okunma
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga ve Emmanuel Asuquo Umoh mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga ve zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh’un Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 729 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2 ve 3’ün huzurlarında yapılan aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde 336 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ve 4 72 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, zanlı 1’in 5 bin TL, zanlı 3’ün 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç Sağer, zanlı 2’nin ise 12 BİN 500 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş'ta kritik dakikalar!
Kapalı Maraş'ta kritik dakikalar!
Özkıraç : En büyük yargı toplumun vicdanıdır
Özkıraç : En büyük yargı toplumun vicdanıdır
YSK'dan uyarı
YSK'dan uyarı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim