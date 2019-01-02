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Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:52
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Alayköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Abdurahman Ardekrabu ile Ersan Tarım yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru Cemal Ramiz,29 Aralık tarihinde, 12:40 - 13:00 saatleri arasında, Alayköy’de, Abdurahman Ardekrabu’un ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 452 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Ramiz, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve zanlı Ardekrabu’ya uyuşturucu maddeyi veren Ersan Tarım’ın ikametgahında yapılan aramada ise 934 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

   Cemal Ramiz, zanlı Abdurahman Ardekrabu’nın aleyhine, 1 gram uyuşturucu alma ve tasarruf, zanlı Ersan Tarım’a ise, 1 gram uyuşturucu madde alma ve verme, 934 miligram ağırlığında sentetic cannabionid tasarruf suçlarından dava getirildiğini anlattı.

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   Zanlı Abdurahman Ardekrabu’nın askıda benzer bir davası olduğunu, zanlı Ersan Tarım’ın ise 9 Kasım 2018 tarihinde benzer suçlardan cezaevinden çıktığını belirten Ramiz, suç işlemeye meyilli olan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.  

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz  tutuklu kalmalarına emir verdi.
 

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