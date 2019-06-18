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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

18 Haziran 2019 Salı 21:06
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Girne’de alınan ihbar üzerine evlerinde uyuşturucu bulunan zanlılar Sabriye Erarpat ile eşi Mehmet Cihan Erarpat bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş, huzurda bulunan zanlılar Sabriye Erarpat ile Mehmet Cihan Erarpat’ın 14 Haziran 2019 tarihinde, 15.45 - 16.30 saatleri arasında, Girne ikametgâhında mahkeme emri ile huzurlarında yapılan aramada, ikametgâhın balkon kısmında yeşil ve kahverengi renk 1 tanesi iç içe geçirilmiş toplam 16 adet olan saksılar içerisinde ekili vaziyette boyları yaklaşık 10 cm ile 60 cm arasında değişen toplam 16 kök Hintkeneviri bitkiler bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlıların yatak odasında kapıya asılı poşet içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu analizlerinin yapıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini de söyledi.Polis, zanlıların ifadelerinde 580 gram uyuşturucu ziraatı yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların her biri için ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Uyuşturucu ZanlılarıMahkemeHaberGündemKıbrıs
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