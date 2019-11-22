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Uyuşturucu zanlılarına hapis cezası verildi

22 Kasım 2019 Cuma 23:25
Uyuşturucu zanlılarına hapis cezası verildi

Ülkemize turist olarak gelen ve Girne’ye bağlı Edremit’te bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu partisi yaptıkları sırada yakalanan İsrail uyruklu zanlılar ShayLariah, Baaz Salim Yehezkel, SharonCohen hakkındaki karar bugün açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından yargılanan sanıklar 9 ile 3 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, 4 Eylül 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Edremit’de, ShayLariah, Baaz Salim Yehezkel, SharonCohen’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını, ,1 gram ketamin, 7 gram kokain ile 10 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplum ve kamu sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydeden Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesine gerektiğine değindi.

Kürşad, sanık ShayLariah’ın uyuşturucuyu temin eden kişi olduğunu, diğer iki sanığın da tasarruf ettiğini belirtti. 

Kürşad, sanıklardan ShayLariah’e 9 ay, Baaz Salim Yehezkel’e 3 ay ve SharonCohen’e 3 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

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Uyuşturucu ZanlılarıHapis CezasıMahkemeHaberGündemKıbrıs
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