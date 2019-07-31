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Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa K.Kaymaklı Bölgesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan Nijerya uyruklu zanlı Timilayin Adebayo Ekbeleke tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Timileyin Adebayo Ekbeleke’nin 31 Temmuz tarihinde saat 10.00 sıralarında ikametgâhına yapılan operasyonda polisi fark etmesi üzerine evin tuvalet penceresinden dışarıya tasarrufunda bulunan uyuşturucu kraşerini attığını söyledi. Polis daha sonra eve giren polis ekiplerinin evde yaptığı aramada zanlının içerisinde uyuşturucu bulunan 1 paketi tuvalete attığının ve sifonu çekmesine rağmen su yüzeyinde kalması üzerine tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi 4 gün önce 150 TL karşılığında 2 gram olarak Lefkoşa’da bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis bahse konu şahsın da arandığını belirterek zanlının soruşturmanın selameti için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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ZanlıTutukluHaber
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