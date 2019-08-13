Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu

13 Ağustos 2019 Salı 16:59
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu

(Kamalı Haber) - Girne’de Edremit bölgesinde zanlı N.O.D.’nin evinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 50 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulundu. Zanlı, bunun üzerine tutuklanarak, dün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak, ilk etapta aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri temin edildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli tahkikat memuru tanık olarak dinlendi. Mahkemede yeminli şahadet veren polis, zanlının “Kanunsuz Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktard. Zanlının Edremit bölgesindeki evinde önceki gün saat 15.05 ve 15.35 saatleri arasında, mahkeme emrince yapılan aramada, mutfakta çekme içerisinde bulunan tepsinin içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış 10 sigara izmariti bulunduğunu kaydeden polis, emare olarak alındıklarını ifade etti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 5 Ağustos tarihinde kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan 1 gram olarak aldığını söylediğini belirterek, alınan emarelerin tatil dolayısıyla Devlet Kimya Laboratuarı’na henüz gönderilemediğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Zanlının bu süreçte tahkikata olumsuz etki edebileceğini ifade eden polis, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın yeni başladığını göz önünde bulundurarak, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetten alışveriş yapanları dolandırdılar
İnternetten alışveriş yapanları dolandırdılar
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!
Lütfi Elvan: 'Türkiye’nin garantörlüğüne rağmen Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmeye çalışıyorlar'
Lütfi Elvan: 'Türkiye’nin garantörlüğüne rağmen Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmeye çalışıyorlar'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim