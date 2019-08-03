Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Gönyeli'de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Momen Aboraas bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili polis Ozan Özder, 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de sakin zanlı Momen Aboraas’ın  (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Özder, zanlının konu maddeyi Türkiye’den KKTC’ye içmek amaçlı 30 gram olarak ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Özder, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Momen AboraasUyuşturucuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kıbrıs’ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu
Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da Başlıyor
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da Başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim