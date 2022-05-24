Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gültüna zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis memuru, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.
Mert Gültüna, 23.05.2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Şht Hasan Halil Sokak üzerinde, zanlının tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Mert Gültüna, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.