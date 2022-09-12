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Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Princewill Ogochukwu Ohanusi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:01
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Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İnrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı.

Toz, huzurda bulunan zanlı Prıncewıll Ogochukwu Ohanusı’nin “ Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri İthal Alma Tasarruf Ve Verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Üsküdar Sokak üzerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa adresindeki ikametgahında 18:10-18:20 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan arama tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Kağan Kurtbir zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacılulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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