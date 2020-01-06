Uyuşturucu zanlısı cezaevinde bekleyecek

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, zanlı1 Sanad Ali Blgasem Salem ve zanlı 2 Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed’in 2 Ocak’ta saat 20.30’da Kermiya Sınır Kapısı’ndan MXT 614 araçta yapılan aramada tasarruflarında toplam 189 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlı 1’in davalarını kabul ettiğini, zanlı 2’nin ise kabul etmediğini belirterek, turist statüsündeki zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.