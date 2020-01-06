Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Uyuşturucu zanlısı cezaevinde bekleyecek

(Kamalı Haber) - Kermiya sınır kapısından ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

06 Ocak 2020 Pazartesi 17:09
Uyuşturucu zanlısı cezaevinde bekleyecek

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, zanlı1 Sanad Ali Blgasem Salem ve zanlı 2 Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed’in 2 Ocak’ta saat 20.30’da Kermiya Sınır Kapısı’ndan MXT 614 araçta yapılan aramada tasarruflarında toplam 189 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlı 1’in davalarını kabul ettiğini, zanlı 2’nin ise kabul etmediğini belirterek, turist statüsündeki zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçiminde geri durma lüksümüz yok
Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçiminde geri durma lüksümüz yok
17 yaşındaki Ahmet Birmingham’da kayboldu!
17 yaşındaki Ahmet Birmingham’da kayboldu!
Fırtına nedeniyle Girne’de ağaç devrildi
Fırtına nedeniyle Girne’de ağaç devrildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim