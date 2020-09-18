Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
16 ayrı bankaya ait kredi kartları çıktı
16 ayrı bankaya ait kredi...

Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!

Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı M.K yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 19:07
762 Okunma
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!

Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı M.K yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden zanlının şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi.

Atabek, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti.

Polis, akabinde çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, narkotik detektör köpeği ile söz konusu inşaatta arama yapıldığını, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, benzer sabıkaları olduğunu kaydeden polis, 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının süreye itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı.

Zanlı madde bağımlısı olduğunu, tedavi gördüğünü belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı
KOOP-SEN PAZARTESİ GÜNÜ KOOP-SÜT’TE UYARI GREVİ YAPACAK
KOOP-SEN PAZARTESİ GÜNÜ KOOP-SÜT’TE UYARI GREVİ YAPACAK
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim