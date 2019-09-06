Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da ülkemize uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren zanlı Ekrem Sevinç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:03
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Ekrem Sevinç’in 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ithal ve tasarrufu, 30 gram metanfetamine ithal ve tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Ağustos’ta Hasan Düzce’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden toplam 40 adet MDMA’yi zanlı Ekrem Sevinç’ten aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, Ekrem Sevinç’in evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Zanlısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-09-07 01:34:34

uyuşturucu kullananda satanda vatan haini kansız onursuz şerefsizin ta kendisidir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim