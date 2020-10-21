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Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi

 Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı S.I teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
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Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi

 Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı S.I teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı S.I’nın 12 Ekim 2020 tarihinde ikametgâhında 37 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. 

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan bağlantısı olduğu bir şahıs aracılığıyla bağlantı kurduğu ve 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının askıda 3 meselesi dava olduğunu belirterek,  tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

   

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