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Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
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Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı

20.5.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından İ.A.K (K-39)’ın kullanımında bulunan araçta ve erkek arkadaşına ait ikametgâhta yapılan aramada,  metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında madde, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet hap, uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bazı materyaller bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı 21.5.21 ve 24.5.21 tarihlerinde olmak üzere aleyhinde toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:36
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Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı

Zanlı bugün, 24.05.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Mustafa Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi üzerine 20.05.21 tarihinde saat 17.40 raddelerinde zanlının kullanımındaki araç içerisinde tespit ederek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Yapılan aramada kullanımındaki aracın bagaj kısmında, yeşil naylon poşete sarılı ağzı dikilmiş vaziyette metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 40 gr ağırlığında madde,  sigara paketi içerisinde şeffaf naylon poşet içerisinde MDMA türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 3 adet hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan bazı materyaller bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, ayni gün zanlı huzurunda anahtarını taşıdığı erkek arkadaşı H.Ç’nin ikametgâhında bir arama yapıldığını söyledi.

Erkek arkadaşının İkametgâhta yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet beyaz peçete ve içerisine sarılı bir adet cam pipet ile bir adet küçük tabak altlığının bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddeleri içici olması nedeniyle kendi kullanımı için aldığı yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, tüm aramalara rağmen zanlının erkek arkadaşının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Zanlı aleyhine alınan tutukluluk süresi içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek uzmana gönderildiğini ve rapor temin edildiğini belirten tanık polis, emarelerin 43 gr 440 ml ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde ve 881 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde (3 adet extacy hap) olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla 43 gr 440 ml ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf ile 881 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde tasarruf suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmadığını belirten tanık polis, KKTC ve T.C vatandaşlığı bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönüne emir verdi.

(MHA)

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