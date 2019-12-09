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Uyuşturucu zanlısı mahkemede

09 Aralık 2019 Pazartesi 15:55
Uyuşturucu zanlısı mahkemede

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da zanlı Turgut Şenol’un ikametgahInda yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, 8 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emriyle zanlı Turgut Şenol’un evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgâhının yatak odasında şilte altında 400 miligram ağırlığında ve öğütücü üzerine 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildiğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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UyuşturucuZanlıMahkemeHaberKıbrıs
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