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Uyuşturucu zanlısı mahkemede

Zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:53
Uyuşturucu zanlısı mahkemede

Lefkoşa - K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Abdulrahman Hamid Abdullah Al Shehari’nin Lefkoşa - K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde 6 ayrı paket şeklinde foil kâğıdına sarılı 2 gram 277 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ilerde yargılanmasın hazır olmasını sağlamak amacıyla 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(kamalı haber)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuZanlısıMahkemeCezeevi
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