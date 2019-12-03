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Uyuşturucu zanlısı suçunu kabul etmedi

03 Aralık 2019 Salı 17:31
Uyuşturucu zanlısı suçunu kabul etmedi

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Yusuf Tezer ve meseleye bağlantısı görülüp tutuklanan zanlı Murat Gören dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu, olguları aktardı. Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından zanlı Yusuf Tezer’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 410 miligram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık 284 miligram ağırlığında sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Yusuf Tezer’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı Murat Gören’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Murat Gören’nin ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini ve ilgili tarihte buluşmadıklarını söylese de görüştüklerinin belirlendiğini beyan etti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Yusuf Tezer’in 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Murat Gören’in ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.12.2019 17:37
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberZanlıUyuşturucu
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