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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

29 Kasım 2019 Cuma 20:26
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de tasarrufunda 13 grama yakın uyuşturucu madde bulunan Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Basel Bashır yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, aldıkları bir bilgi üzerine 25 Kasım saat 17.00 sıralarında Girne’deki bir eve baskın yaptıklarını söyledi. Polis, operasyon esnasında zanlının söz konusu eve geldiğini, üzerinde yapılan aramada cebinde 12 gram 740 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. zanlının mahkemeye çıkarılarak tutuklandığını, 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, ifade verip suçlarını ve davalarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit, bir kefilin 40 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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