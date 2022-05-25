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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:38
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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 10 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis,  zanlının tutuklandığı esnada verdiği ilk beyanda ülkeye 400 hap ithal ettiğini ancak gönüllü ifadesinde 100 hap ithal ettiğini ileri sürdüğünü açıkladı. soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Yanaroğlu, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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