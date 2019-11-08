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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!

08 Kasım 2019 Cuma 15:52
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Hamitköy’de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Hamitköy’de sakin zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit’in ikametgâhında yapılan aramada naylon paketlerde üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 Bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Z
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Hadjji yanni 2019-11-08 19:11:52

Gelecegin mükemmel ınsanları bunlar yakında ubp tarafından vatandaş yapılır.

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