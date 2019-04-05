Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Hamitköy’de evinde yapılan aramada 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Mete Alp, dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 2 Nisan’da 19.50 ile 20.40 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde yapılan aramada 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 4 adet 3’ünün ucu yanık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması

20 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.