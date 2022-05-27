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Uyuşturucu zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

27 Mayıs 2022 Cuma 18:45
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Uyuşturucu zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan Mert Eker dün yeniden teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gültüna zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis memuru, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Mert Gültüna, 23.05.2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Şht Hasan Halil Sokak üzerinde, zanlının tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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