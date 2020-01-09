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Uyuşturucu zanlısına 2 ay hükümsüz tutukluluk

09 Ocak 2020 Perşembe 17:05
Uyuşturucu zanlısına 2 ay hükümsüz tutukluluk

(Kamalı Haber) - Lokmacı kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlı Qasai Abdallah Alouzi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin 5 Ocak’ta Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarruflarında toplam 195 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.


 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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Fasa Fiso 2020-01-09 19:04:24

Cezaevindeki gelecek haftaki parti için bir yer daha açin. Duyan geliyor.

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