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Uyuşturucu zanlısına 2 hapis!

08 Ekim 2019 Salı 16:12
Uyuşturucu zanlısına 2 hapis!

(Kamalı Haber) – KKTC’ye 17 Ağustos’ta Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki 2 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde ile girip, yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba, 2 ay hapis cezası aldı. 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Gazi açıkladı. Gazi sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Gazi sanığın aleyhine olan ağırlaştırıcı sebeplerin yanında lehine olan hafifletici unsurları da değerlendirildiğinde babasını genç yaşta kaybetmiş olmasını ve annesi ve küçük kardeşine bakmasını, suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendir diklerini söyledi. Başkan Nüvit Gazi sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan 2 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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