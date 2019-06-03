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Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluk

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluk
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(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yapan zanlı Arsla Khaled’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Döşenci 2 Haziran’da saat 19.35 raddelerinde Ortaköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından DM 595 plakalı aracı ile tehlikeli sürüş yapan zanlı Arsla Khaled’in tehlikeli sürüş yapması üzerine takibe alındığını belirtti. Polis takip sırasında zanlının tasarrufunda bulunan ve sigara paketi içerisinde muhafaza ettiği yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik canabionit türü uyuşturucu maddeyi aracından dışarıya attığının tespit edildiğini ve aracın durdurularak zanlının tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ancak halen daha ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılamadığını belirterek zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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