Uyuşturucu ziraatına 7 yıl 2 ay hapislik

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Haziran ayında Bademliköy’de alınan ihbar üzerine takibe alınan ve dere yatağını tarla haline getirip yüzlerce Hint Keneviri ektiği tespit edilen 61 yaşındaki Tezcan Akkurt ve Kadir Akbulut aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı başkan Melek Esendağlı okudu.

Hintkeneviri bitkisi “Ziraat –Tasarruf” ve hintkeneviri “Tasarruf Alma –Verme” suçlarından yargılanan Tezcan Akkurt 7 yıl, Kadir Akbulut ise 2 ay hapse mahkûm edildi.

Akkurt suçüstü yakalanmıştı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün okunan kararda, olayın olguları anımsatıldı.

Bademliköy’de uyuşturucu ziraatı yaptığı bilgisi üzerine yakın takibe alınan 61 yaşındaki Tezcan Akkurt ormanlık alan içinde, ziraatını yaptığı boyları 10 ile 70 cm arasında değişen 529 kök hintkeneviri bitkilerini hasat ederken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anımsatıldı.

Akkurt’un tasarrufunda ayrıca yeni hasat edilmiş, 6 kilo 500 gram hintkeneviri de ele geçirilmiş, yüzlerce kök hintkeneviri bitkisinden haberi olan ve birlikte uyuşturucu içtikleri tespit edilen 33 yaşındaki Kadir Akbulut da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

“15 yıla kadar hapislik içeriyor”

Başkan Melek Esendağlı, uyuşturucu suçlarının çok yaygın ve günbegün artan suçlardan olduğuna dikkat çekerek, toplum sağlığını da ciddi suretle yıprattığı ve toplum huzurunda yara açtığının görülmekte olduğuna vurgu yaptı.

Yargıtay kararlarında kamu menfaatine ağırlık verildiğine değinen Esendağlı, hintkeneviri türü uyuşturucunun, türleri arasında etkisi daha az olduğunu ve uyuşturucu suçlarının 15 yıla kadar hapislik içeren suç türlerinden olduğuna vurgu yaptı.

Oybirliğiyle 7 yıl 2 ay hapis cezası

Akkurt’un tasarrufundaki 529 kök Hintkeneviri uyuşturucu miktarının ceza takdiri açısından ağırlaştırıcı bir neden olduğuna dikkat çeken Esendağlı, bu tür suçlarda kamu menfaatinin önemli olduğunu vurguladı.

Melek Esendağlı, yaygın ve artış olan, kamu sağlığının tehdit altında olduğu bu tür suçlarda kamu menfaatine ağırlık vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyleyerek, oy birliğiyle sanık Tezcan Akkurt’u 7 yıl, Kadir Akbulut’u ise “Hintkeneviri bitkisi “Ziraat –Tasarruf” ve hintkeneviri “Tasarruf Alma –Verme” suçlarından 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.