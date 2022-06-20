Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay hapis cezası yedi
Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay...
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı

Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay hapis cezası yedi

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak yargılanan Uchechukwu Augustine Obıankonwa, aleyhindeki karar dün açıklandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 19:08
134 Okunma
Uyuşturucudan 10 yıl 6 ay hapis cezası yedi
banner48

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı.  

Aksun, sanığın ithal ettiği uyuşturucu miktarının 3 kilo 5 gram olduğuna değinip, rakamın oldukça fazla ve yüzlerce insanın zehirlenmesine yol açmaya elverişli olduğunu belirtti.  

Aksun şöyle devam etti:  

“Davaya konu uyuşturucunun tasarruf amacı ise öncelikle ülkeye ithal edilmektir. Sanık olgulara göre daha önceden anlaştığı bir başka sanık için bu uyuşturucuları kargo ile ülkeye sokmuş ve bulundukları yerden alarak onları diğer kişiye vermek üzere yola çıkmıştır. Ülkemiz bilindiği gibi uyuşturucu madde ve satıcıları ile ciddi ve uzun soluklu bir şekilde savaş içindedir. Yürütülen bu mücadelenin temelinde ülkemiz insanlarını uyuşturucudan uzak tutmak ve uyuşturucu satışının bir gelir kapısı haline gelmesini önlemektir.Uyuşturucu madde tüketiminin insanın sağlıklı düşünme ve sağlıklı bireyler olma yolundaki zararları ortadadır. Bunun yanında bu meselede olduğu gibi uyuşturucu maddenin ülkemize sokularak bundan para kazanılması da ülkemizin kamu düzenine ve kayıtlı ekonomik yapısına zarar vermektedir. Kaynağı bilinmeden kazanılan her para diğer suçlar için basamak teşkil etmektedir. Keza, kaynağı bilinmeyen ve suç geliri olan paranın ülkemizde yoğun bir şekilde dolaşması da ülkemizin uluslararası alandaki itibarını da zedeleyebilecek türdedir.”Dedi.  

Başkan Fadıl Aksun, sanığa mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHintkeneviriUchechukwu Augustine Obıankonwa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP'den asgari ücret vergiden muaf tutulsun yasa önerisi
CTP'den asgari ücret vergiden muaf tutulsun yasa önerisi
Asya bebekten hediyeler için teşekkür mesajı
Asya bebekten hediyeler için teşekkür mesajı
Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim