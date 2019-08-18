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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2019 Pazar 12:29
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da polis tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.D’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir adet sigara bulundu.

Maddeler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lefkoşa’da dün akşam saat 23.00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan C.L.K’nin (E-27) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAUyuşturucuTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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