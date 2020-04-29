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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

İskele'de uyuşturucuya iki tutuklama

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:47
1227 Okunma
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

İskele Ötüken kavşağında sokağa çıkma yasağıyla ilgili polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler esnasında, E.K.’nin (E-40) kullanımında bulunan ve M.M.’nin (E-32)  yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Kontrol maksatlı durdurulan araçtaki şahısların şüpheli hareketleri üzerine; polis şahıslar ve araçta yapılan arama sonrasında zanlıları tutukladı.

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. 2020-04-29 12:07:14

e da basdınız insanları gazetelere 1 sigaraynan? ayıp be size

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iskele gençlik 2020-04-29 12:36:26

BUGÜN BİR SARMA SİGARA GARDAŞCIĞIM YARIN 1 KİLO..DOĞRUSU NEYSE YAPILSIN SUÇ SUÇTUR BU SUÇDA BÜYÜKTÜR ...

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