Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

İskele Ötüken kavşağında sokağa çıkma yasağıyla ilgili polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler esnasında, E.K.’nin (E-40) kullanımında bulunan ve M.M.’nin (E-32) yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Kontrol maksatlı durdurulan araçtaki şahısların şüpheli hareketleri üzerine; polis şahıslar ve araçta yapılan arama sonrasında zanlıları tutukladı.