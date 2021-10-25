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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:46
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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.10.2021 tarihinde, Girne’de, Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde trafik ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada kullanımlarında bulunan araç durdurularak yapılan aramada tasarruflarında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan K.M.B.(E-19) ve  İ.B.M.(E-22) tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.B.M.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada;  yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 0.2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam tabak ve hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

Fotoğraf: Arşiv

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