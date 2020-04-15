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Uyuşturucudan 2 tutuklama

Haspolat bölgesinde, uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:34
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Uyuşturucudan 2 tutuklama

Haspolat bölgesinde, uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Haspolat bölgesinde S.G.(E-35)’nin kullanımında bulunan ve A.U.R.(E-30)’un yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İHLAL VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, bu sabah saat 06:00 itibarıyla, son 24 saatte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 46 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 55 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
TutuklamaUyuşturucu
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