Uyuşturucudan 2 tutuklama

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, A.G(E-38) dün saat 09:00 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda aracında rahatsızlanması üzerine çağrılan ambulans geldiğinde içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigarayı yere attı.

Ardından A.G’nin arabasında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Gazimağusa’da, dün 09:00 sıralarında ise G.D.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sigara izmariti bulundu.

Sözkonusu kişiler tutuklanırken olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.