Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Uyuşturucudan 2 Tutuklu

Hamitköy ve Gönyeli’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 15:02
164 Okunma
Uyuşturucudan 2 Tutuklu

Polis bültenine göre, dün saat 14.30’da Hamitköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.A.E.’nin (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 31 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Gönyeli’de ise dün 18.00 sıralarında, F.C.I.’nın (E-30) evindeki aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve emare alındı.

Polis her iki şahsı da tutukladı ve haklarında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor
5 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor
İş Birliği Protokolü İmzalandı
İş Birliği Protokolü İmzalandı
Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır
Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim