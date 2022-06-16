Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası...
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda...
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Flaş Haber
Esentepe yolunda feci kaza!
Kapat

Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak yargılanan Ali Gezer’in aleyhindeki karar açıklandı.

16 Haziran 2022 Perşembe 16:51
168 Okunma
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası aldı
banner48

(Kamalı Haber)

Ali Gezer 24 Mart 2021 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Kaymaklı- Lefkoşa’da ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda evde çaydanlık içerisinde gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette 18 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanığın uyuşturucu satmak niyetiyle tasarruf etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 24 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'a geliyorlar!
Kıbrıs'a geliyorlar!
DP’de başkanlık yarışı var
DP’de başkanlık yarışı var
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim