Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bulunan 10 gramlık uyuşturucuyla bağlantılı olarak 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis şüpheli görüp, durdurduğu A.Q. (E-24) ve F.M.(E-32) üzerinde arama yapacağı sırada A.Q.’nun elinde tuttuğu ve yere attığı tütün paketinde yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit etti.

Polis, dün 15.30’da meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan U.E.’yi (E-33) tutukladı.

Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.