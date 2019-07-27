Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu B.N.(E-25)’nin kullanımında bulunan ve içerisinde D.E.(E-25) ve H.E.(E-27)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, toplam 337 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Akabinde B.N.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber;

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.(E-21) ve S.N.(E-23)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan S.S.A.(E-28) 26.07.2019 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan 1 adet kesik pet şişe parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.L.(E-29)’nin kalmakta olduğu yurt odasında arama yapıldığı sırada tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Akabinde odada yapılan aramda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.